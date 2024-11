Hele weekend geen treinen tussen Rotterdam en Den Haag

UTRECHT (ANP) - Door werkzaamheden rijden er zaterdag en zondag geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Het is het laatste weekend van de werkzaamheden aan het spoor tussen beide steden, waarmee ProRail op 22 oktober is begonnen. De afgelopen anderhalve week reden daardoor al geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus.

Reizigers tussen Den Haag en Rotterdam kunnen omreizen via Gouda. Tussen de stations Schiedam Centrum en Den Haag Hollands Spoor rijden dit weekend NS-bussen.

Er rijdt ook een metro tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal, maar volgens de NS is die erg druk. De vervoerder verwacht ook extra drukte in het openbaar vervoer op zaterdagavond, als Feyenoord tegen AZ speelt in De Kuip.