Onderzoek bij AH loopt nog, supermarkt wijst op phishing-gevaar

ZAANDAM (ANP) - Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident dat speelt bij Albert Heijn loopt nog, meldt de supermarktketen dinsdagmiddag in een update. "We nemen het cybersecurity-incident zeer serieus en doen zorgvuldig onderzoek naar de aard en oorzaak ervan."

Albert Heijn wijst op de mogelijkheid van phishing. "Helaas zien we in dit soort situaties vaker dat kwaadwillenden misbruik proberen te maken van de omstandigheden, bijvoorbeeld door zich via phishing voor te doen als medewerkers van een organisatie." Moederbedrijf Ahold Delhaize zei eerder op de dag dat er geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen bij het incident.

De supermarktketen benadrukt op zijn websites updates te plaatsen en klanten te informeren via de winkels en socialemediakanalen.

Geen bezorging

Het is nog steeds zo dat onlinebestelde boodschappen niet kunnen worden bezorgd en dat klanten geen bestellingen kunnen plaatsen. Ook de klantenservice is nog niet bereikbaar. Bepaalde digitale diensten werken ook niet, zoals persoonlijke kortingen en spaaracties.

Albert Heijn laat weten dat het opgebouwde tegoed van koopzegels van klanten behouden blijft.

Opnieuw opstarten systemen

"Inmiddels zijn we begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van bepaalde systemen. Daarbij staat de veiligheid voorop, zodat we onze dienstverlening en de bevoorrading van onze winkels zo snel mogelijk volledig kunnen herstellen", meldt Albert Heijn. De problemen met de bevoorrading leidden al tot lege schappen in verschillende AH-vestigingen.

Veel over de problemen blijft onduidelijk, zoals de oorzaak en of het om een hack gaat. De NOS schreef dinsdagmiddag op basis van bronnen uit de beveiligingswereld dat Albert Heijn kampt met "een hackaanval of een serieuze poging daartoe".