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Rusland arresteert Japanse journalist op verdenking van spionage

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een journalist uit Japan opgepakt op verdenking van spionage. Hij zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over de Russische defensiecapaciteiten, aldus Russische staatsmedia.
De journalist werkt volgens de FSB voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun. Media schrijven dat de man kort voor zijn vertrek uit Rusland werd vastgezet in de regio Sachalin en vervolgens werd overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De Russische regio Sachalin, die uit meerdere eilanden bestaat, ligt tientallen kilometers ten noorden van het Japanse eiland Hokkaido.
De Japanner kan bij een veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Rusland heeft de afgelopen jaren buitenlanders uit zogenoemde "onvriendelijke landen" opgepakt, omdat die voor westerse inlichtingendiensten zouden werken. Meerdere betrokken landen hebben gezegd dat die beschuldigingen ongegrond waren.
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