Onderzoek: meer centrale banken dan ooit willen goud kopen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Meer centrale banken dan ooit verwachten dit jaar hun goudreserves te gaan vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van goudbrancheorganisatie World Gold Council in samenwerking met onderzoeksbureau YouGov. Mede dankzij die aankopen van bijvoorbeeld de centrale banken van China en India is de goudprijs naar recordniveaus gestegen.

In een enquête onder 74 centrale banken gaf 45 procent aan van plan te zijn om goud te kopen. Dat is het hoogste percentage sinds het begin van metingen in 2018. Volgens het rapport gaf één centrale bank aan van plan te zijn haar reserves te verminderen. Het onderzoek vertelt niet welke bank dit is. Centrale banken kochten in het eerste kwartaal al meer goud, zelfs toen Turkije, Rusland en Azerbeidzjan begonnen met het verkopen van goud.

In de afgelopen drie jaar kende de goudprijs een ruime verdubbeling. Een deel van die stijging werd wel tenietgedaan door de oorlog in het Midden-Oosten. De goudprijs staat nu op 4319 dollar per troy ounce (31,1 gram).