Onderzoek naar opleidingsklimaat bij UWV na signalen angstcultuur

AMSTERDAM (ANP) - De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) doet onderzoek naar de werkcultuur bij een aantal opleidingsplekken van het UWV. Dat bevestigt de toezichthouder na berichtgeving van EenVandaag en het AD. Jonge verzekeringsartsen in opleiding die bij de uitkeringsinstantie in de regio Amsterdam werken, spreken volgens de media over een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk.

De UWV-artsen in opleiding zouden te horen krijgen dat ze vooral moeten helpen bij het wegwerken van lange wachtlijsten en hun opleiding zou daaraan ondergeschikt zijn. Ook zou sprake zijn van een angstcultuur, machtsmisbruik en intimidatie.

"De RGS heeft signalen ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid van het opleidingsklimaat van een aantal locaties van UWV. Deze signalen nemen wij serieus en zijn reden voor ons om onderzoek te doen", laat de RGS weten. De registratiecommissie valt onder artsenfederatie KNMG en toetst of opleidingen en artsen aan de regels voldoen.