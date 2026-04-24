Lichtproducent Signify verwacht aanhoudende lastige markt in 2026

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 8:17
EINDHOVEN (ANP) - Signify verwacht dat de uitdagende marktomstandigheden de rest van dit jaar zullen aanhouden. De verlichtingsproducent kampt onder meer met een verlaagde vraag en de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen en kondigde begin dit jaar al aan wereldwijd 900 banen te schrappen, waarvan 150 in Nederland, om kosten te besparen. In de afgelopen jaren heeft Signify ook al forse reorganisaties uitgevoerd.
Het bedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met 12 procent dalen tot iets meer dan 1,27 miljard euro. De omzetdaling weerspiegelt volgens topman As Tempelman "de aanhoudende zwakte in de markten". "We nemen maatregelen om beter te presteren dan de markt, terwijl we tegelijkertijd onze strategische portfolio-evaluatie afronden om het bedrijf te positioneren voor toekomstig succes", aldus Tempelman.
Signify liet in januari al weten kritisch te blijven kijken naar de strategie en het productaanbod. De uitkomsten daarvan worden in juni gedeeld tijdens een beleggersdag.
