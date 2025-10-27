ECONOMIE
Zoektocht naar vermisten na aanvaring haven Amsterdam gaat door

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 8:21
AMSTERDAM (ANP) - De zoektocht naar twee vermisten na een aanvaring in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gaat maandag verder. De twee voeren op een klein werkvaartuig dat zondag in botsing kwam met een binnenvaartschip.
De veiligheidsregio is niet meer betrokken bij de zoekactie, meldt een woordvoerder. De politie pakt het onderzoek op. "Er is geen sprake meer van een reddingsactie, daarom gaat de politie vandaag verder samen met een speciaal team om de mensen onder water te kunnen vinden", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vaartuig zonk door de botsing en is nog altijd niet terecht.
Een woordvoerster van de politie zegt nog niet meer te weten over het onderzoek naar de vermiste opvarenden.
