Bunq zet stap in uitbreiding naar Verenigde Staten

AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank bunq heeft in de Verenigde Staten een zogenoemde broker-dealervergunning gekregen. Dat maakt het mogelijk dat gebruikers in dat land via bunq kunnen investeren in onder meer Amerikaanse aandelen en beleggingsfondsen. Volgens de Nederlandse bank gaat het om een stap in zijn uitbreiding naar de VS.

Bunq is een van de vele financiële apps die het afgelopen decennium in Europa zijn ontstaan. De laatste jaren groeide bunq al hard in Europa. Hier steeg het aantal gebruikers tussen december 2023 en september dit jaar van 11 miljoen naar ruim 20 miljoen.

Bunq heeft in 2023 tevens een Amerikaanse bankvergunning aangevraagd, maar trok die aanvraag later in. De bank is van plan deze opnieuw in te dienen "zodra alles klaar is", vertelde een woordvoerder tegen persbureau Reuters. De broker-dealervergunning stelt bunq in staat om in afwachting van een volledige banklicentie alvast Amerikaanse gebruikers te bedienen met onder andere aandelen en financiële diensten.