Onderzoek: Nederland in Europese middenmoot brede welvaart

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse provincies bevinden zich bovenin de Europese middenmoot als het gaat om 'brede welvaart'. Ze moeten vooral Noorse en Zwitserse gebieden voor zich laten, die de hoogste scores behalen, staat in een rapport van Rabobank. Brede welvaart draait niet alleen om het inkomen van mensen, maar ook om hoe gezond en gelukkig zij zich voelen, hoe zij hun werk ervaren en of zij vertrouwen hebben in elkaar en in de samenleving.

Griekenland heeft de laagste welvaart in Europa. Ook in Oost-Europa, Zuid-Italië, Zuid-Spanje en Noord-Frankrijk is de welvaart lager. De Noorse en Zwitserse regio's scoren "bijzonder goed" op veiligheid, milieu, gezondheid, huisvesting en baanzekerheid. Zwitsers genieten bovendien van een "uitzonderlijk hoog" gemiddeld inkomen. In Griekenland zijn de inkomens lager en is de bevolking minder tevreden.

In de provincies Friesland, Groningen en Limburg is de brede welvaart in ons land het hoogst en in Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland het laagst. Volgens de onderzoekers zijn de verschillen tussen de provincies wel klein. "De Randstad kan zich optrekken aan andere Noordwest-Europese grootstedelijke gebieden door te focussen op milieu, baanzekerheid en persoonlijke ontwikkeling", meldt het rapport.

De regionale verschillen zijn juist groter in Zwitserland, België, Frankrijk en de meeste Zuid- en Oost-Europese landen.