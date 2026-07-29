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Onderzoek: regionale lunchketens populairder dan grote

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 1:58
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DEN BOSCH (ANP) - Regionale lunchketens weten hun klanten beter aan zich te binden dan grote landelijke en internationale ketens, blijkt uit een rapport van marktonderzoeksbureau Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders.
De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, terwijl grote ketens als Subway en Starbucks lager scoren op loyaliteit en aanbeveling. Bezoekers hebben bij De Broodbode, oorspronkelijk uit Twente, een herhaalintentie van 99 procent en bij Bufkes van 98 procent. Bij grote landelijke ketens zoals D.E. Café, Subway en Starbucks ligt de herhaalintentie daar duidelijk onder, aldus Multiscope.
Daarnaast gaat bijna driekwart van alle bezoekers aan koffie- en lunchketens naar die met een Nederlandse oorsprong. Die zijn samen goed voor 73 procent van alle bezoekers. Volgens het onderzoek onderscheidt de koffie- en lunchmarkt zich daarmee duidelijk van de fastfoodbranche. Daar zijn het juist internationale ketens zoals McDonald's en Domino's die met een gezamenlijk marktaandeel van 62 procent de branche domineren.
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