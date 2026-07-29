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Justitie in Bolivia gelast arrestatie oud-president Evo Morales

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 1:58
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LA PAZ (ANP) - Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales (2006-2019). Dit vanwege zijn rol bij protesten tegen de regering die het land in mei en juni vijftig dagen lang lamlegden.
Het bevel is uitgevaardigd in het kader van een onderzoek naar tientallen wegblokkades in heel Bolivia in de maanden mei en juni, verklaarde aanklager Roger Mariaca. Het onderzoek vloeit voort uit klachten over "gewapende opstand" en "terrorisme", ingediend door een groep maatschappelijke leiders en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Bolivia kreeg in 2006 met de verkiezing van boerenleider Evo Morales een linkse regering. De socialistische president wist met de export van delfstoffen, met name gas, de armoede terug te dringen en het bruto binnenlands product flink te laten groeien.
Door teruglopende gasinkomsten sinds 2017 is het land in een economische crisis beland. Er zijn brandstoftekorten en de inflatie is rond de 25 procent op jaarbasis. In november kreeg Bolivia voor het eerst sinds bijna twintig jaar een rechtse president, Rodrigo Paz.
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