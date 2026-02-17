Vasten op de werkvloer: dit zijn je rechten en plichten tijdens de ramadan

Een maand lang niet eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang en ondertussen gewoon naar je werk . Voor veel moslims is dat de realiteit tijdens de ramadan. Maar wat mag eigenlijk wel en niet op de werkvloer? Heb je recht op verlof voor het Suikerfeest? En moet je baas een bidruimte regelen?

Goed nieuws: vasten is jouw eigen keuze. “De werkgever kan je in principe niet verbieden om te vasten”, zegt advocaat arbeidsrecht Pascal Besselink bij Radar. “Je werkgever moet rekening houden met de vrijheid van godsdienst. Ook heb je zelf het recht om te kiezen of je deelneemt aan de ramadan en dus vast.”

Gevaarlijke situaties

Er is wel een kanttekening. “Als het vasten leidt tot veiligheidsproblemen, kan je werkgever ingrijpen. Hij kan dit bijvoorbeeld doen als een dakdekker in hoge zomerse temperaturen niet drinkt en daardoor van zijn stokje kan gaan. Dit zou tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.”

Volgens Besselink komt dat in de praktijk nauwelijks voor. “Ik ken geen voorbeelden uit de rechtspraak of uit de praktijk waarin dit zich heeft voorgedaan. Maar theoretisch zou het kunnen.”

Heb je recht op verlof?

Tijdens de ramadan of voor Eid al-Fitr, het Suikerfeest, geldt de normale vakantiewetgeving. “Iedere werknemer bouwt jaarlijks een aantal wettelijke vakantiedagen op. Het aantal dagen is vier keer het aantal contracturen. Dus werk je vijf dagen per week? Dan bouw je jaarlijks twintig vakantiedagen op. Daarnaast heb je vaak recht op extra vakantie-uren boven het wettelijk minimum.”

Vraag je op tijd verlof aan, dan moet dat in principe worden goedgekeurd. “Hiervoor geldt wel een voorwaarde”, legt Besselink uit: “Het verzoek moet uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum worden gedaan. Het kan ook korter, maar dan kan het alleen in overleg. Maar de werkgever kan je verzoek in zo’n situatie ook weigeren, omdat de aanvraag gewoon te laat is.”

Weigeren mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Bijvoorbeeld als iedereen tegelijk vrij wil.

Zelf je feestdagen kiezen

In steeds meer cao’s mogen werknemers hun eigen feestdagen kiezen. “Dan kun je als moslim kiezen om bijvoorbeeld vrij te zijn met het Suikerfeest in plaats van met Kerstmis. Het aantal feestdagen waarop je vrij kunt zijn is gelijk aan het aantal vrije christelijke feestdagen (zoals Pasen en Pinksteren).”

Dat scheelt vakantiedagen en papierwerk. Volgens Besselink is dit een trend die steeds vaker terugkomt.

En hoe zit het met bidden?

“Een werkgever is wettelijk niet verplicht om een fysieke bidruimte aan te bieden”, weet Besselink. Maar bidden mag wel. “Dus wil iemand bidden? Dan heeft diegene dat recht. Op basis van goed werkgeverschap en werknemerschap kun je kijken naar de mogelijkheden.”

Praktisch moet het natuurlijk wel passen. “Op het moment dat een buschauffeur vijf keer per dag wil bidden, kan dat een probleem opleveren met de planning.”

“In overleg kan ontzettend veel. Sterker nog, bijna alles is mogelijk”concludeert de advocaat. Oftewel, ga het gesprek aan. Vaak kom je er samen wel uit.