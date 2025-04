Onderzoek: ruim helft Duitsers voorstander terugkeer kernenergie

BERLIJN (ANP/DPA) - Meer dan de helft van de Duitsers is voorstander van een terugkeer van kernenergie in Duitsland door gedeactiveerde centrales weer op te starten of door de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat komt naar voren uit een peiling onder meer dan duizend Duitsers door marktonderzoeker Innofact. Duitsland is sinds april 2023 helemaal gestopt met kernenergie, toen de laatste drie operationele reactoren werden stilgelegd.

Volgens de peiling is 55 procent van de ondervraagden voor het herinvoeren van kernenergie, 36 procent is tegen en 9 procent heeft geen mening. Daarbij zijn mannen vaker voorstander dan vrouwen. Ook bleek dat 57 procent van de ondervraagden voorstander is van aanhoudende investeringen in duurzame energiebronnen en 17 procent hier tegen is.

De winnaar van de recente Duitse parlementsverkiezingen, CDU/CSU geleid door beoogd bondskanselier Friedrich Merz, heeft al aangegeven open te staan voor het heropstarten van recent gesloten reactoren.