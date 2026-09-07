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Onderzoek: techbedrijven zijn springplank voor nieuwe ondernemers

Economie
door anp
maandag, 07 september 2026 om 8:11
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AMSTERDAM (ANP) - Grote techbedrijven die actief zijn in Nederland, zijn een springplank voor een nieuwe generatie ondernemers. Dat heeft dataplatform voor start-ups Dealroom becijferd, in samenwerking met start-uporganisatie Techleap en techbedrijf Uber.
Onderzoekers hebben 270 bedrijven in kaart gebracht die zijn opgericht door voormalige medewerkers van techbedrijven als Booking.com, Adyen, Uber en Netflix. Voorbeelden van deze start-ups zijn TravelPerk, dat is opgezet door oud-Booking.com-mensen, en Silverflow, Tebi en Founda, opgericht door voormalige medewerkers van Adyen. Gezamenlijk hebben de oud-medewerkers met hun nieuwe bedrijven al meer dan 1,9 miljard dollar financiering opgehaald.
Met een geschatte gezamenlijke werknemerspopulatie van zo'n 10.600 medewerkers verlaten jaarlijks zo'n 2700 mensen deze grote techbedrijven, stellen de onderzoekers verder. Daarmee is er volgens hen een aanzienlijke stroom van ervaren ondernemers en talenten richting nieuwe, snelgroeiende bedrijven en andere delen van de economie.
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