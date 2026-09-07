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Rode Kruis: hulpverlening Gaza op kritiek dieptepunt

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 8:20
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GAZA-STAD (ANP) - De hulpverlening aan de Gazastrook heeft volgens het Rode Kruis een kritiek dieptepunt bereikt. De hulporganisatie meldt dat de Palestijnse Rode Halve Maan in augustus slechts 93 pallets met hulpgoederen ontving, het laagste maandelijkse aantal sinds het ingaan van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar.
"Waar eerder nog honderden pallets per maand met hulpgoederen binnenkwamen, is het nu teruggevallen tot een fractie daarvan", zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. "Tegelijkertijd raken medicijnen, verbandmiddelen, voedsel en brandstof op."
Volgens Goossens moeten ziekenhuizen in Gaza hun behandelingen schrappen door de tekorten. Hartoperaties zouden volledig zijn gestaakt.
In juli kwamen nog 630 pallets met hulpgoederen aan. In november vorig jaar waren dat er meer dan 1500. De grensovergangen van Gaza worden gecontroleerd door Israël. Goossens zegt dat er volle vrachtwagens aan de andere kant van de grens staan, maar die worden niet toegelaten.
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