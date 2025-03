Onderzoeksbureau: toerismeverwachtingen VS krijgen tik door Trump

WASHINGTON (ANP) - De beleidsbeslissingen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn slecht voor de toerisme-inkomsten in de Verenigde Staten, waarschuwt onderzoeksbureau Tourism Economics. Trumps besluiten hebben sommige potentiële buitenlandse bezoekers boos gemaakt en ook de angst aangewakkerd voor een stijging van de prijzen in het land en voor een ongunstige wisselkoers van de dollar voor bezoekers.

Tourism Economics voorspelde in een rapport eind februari al dat het aantal buitenlandse reizigers in de Verenigde Staten in 2025 met 5,1 procent zal dalen ten opzichte van vorig jaar, terwijl eerder juist nog een stijging van 8,8 procent was voorspeld. Hun uitgaven zullen naar verwachting met 10,9 procent dalen, stelde dat rapport.

En sinds die publicatie is de situatie alleen maar "verder verslechterd" voor de VS, stelt Adam Sacks, voorzitter van het onderzoeksbureau. Als gevolg van "de effecten van de antipathie tegen de VS".

In de afgelopen weken legde de regering van Trump handelstarieven op aan Canada, Mexico en China, en dreigde zij die ook op te leggen aan de Europese Unie. Een ander plan dat antipathie opwekt bij sommige potentiële bezoekers zijn Trumps ingrijpende maatregelen om immigratie terug te dringen.

"Een situatie met polariserend beleid en verdelende retoriek van de Trump-regering zal reizen naar de VS ontmoedigen", voorspelt Tourism Economics. Ook zullen sommige organisaties "druk voelen om geen evenementen in de VS meer te organiseren, of werknemers naar de VS te sturen, waardoor het aantal zakenreizen afneemt".