Onderzoeksinstituten: kleine groei Duitse economie dit jaar

donderdag, 25 september 2025 om 12:09
BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse economie zal dit jaar licht groeien, na de krimp in de voorgaande twee jaren. Volgens de vijf belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland komt de groei dit jaar uit op 0,2 procent en versnelt de groei volgend jaar naar 1,3 procent, aangejaagd door enorme overheidsinvesteringen in onder meer infrastructuur.
Daarmee is de prognose voor 2025 ook licht naar boven bijgesteld, want in maart werd nog op een plusje van 0,1 procent gerekend. De instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI komen elk halfjaar gezamenlijk met nieuwe ramingen die worden voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken.
De onderzoekers zeggen wel dat de overheid structurele problemen in de economie moet aanpakken, anders zal de boost van de miljardeninvesteringen door de regering van bondskanselier Friedrich Merz slechts tijdelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om stappen rond bureaucratische regeldruk, energieprijzen en stimulering om meer mensen aan het werk te krijgen.
De Duitse economie blijft wankel, zegt een van de onderzoekers dan ook. In het tweede kwartaal kromp de grootste economie van Europa nog door onder meer de wereldwijde handelsonrust en zwakte in de Duitse auto-industrie. In het eerste kwartaal was er juist groei te zien.
