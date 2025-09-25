OM: 15-jarige uit Gouda werd niet door politie in rug geschoten

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De 15-jarige jongen uit Gouda die door de politie werd doodgeschoten in Capelle aan den IJssel werd niet in zijn rug geschoten, zegt het Openbaar Ministerie donderdag op X. "We zien dat er feitelijke onjuistheden circuleren in (sociale) mediaberichtgeving, daarom voelen wij ons genoodzaakt om dit te corrigeren."

De advocaat van de moeder van de jongen Gerald Roethof zei woensdagavond bij het tv-programma Pauw & De Wit dat ze aangifte gaat doen. Ze vindt dat de politie zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Roethof zei beelden te hebben gezien waarop hij zag dat de jongen in de rug werd geschoten. Dit ontkent het OM nu. Verder loopt het onderzoek naar de schietpartij nog, waardoor het OM zegt nog niet veel informatie te kunnen delen.

De jongen werd zondag neergeschoten kort nadat hij iemand zou hebben beroofd van een fatbike. Volgens de politie had hij een vuurwapen bij zich. Na onderzoek meldde het OM dat dit een omgebouwd gasalarmpistool was.