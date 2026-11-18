DEN HAAG (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat luchtvaartmaatschappijen worden verplicht om de brandstofleiding in bepaalde vliegtuigmotoren van fabrikant General Electric te vervangen. Het Nederlandse orgaan heeft hiertoe een oproep gedaan bij Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten, na een onderzoek naar een incident uit oktober 2024. Destijds moest een Bombardier-toestel tijdens een vlucht naar Toulouse terugkeren naar Schiphol om een waarschuwing van brand in de linkermotor.

General Electric en de vliegtuigbouwer Bombardier troffen bij de inspectie na de brand roetsporen aan. Er bleek een gaatje in een brandstofleiding te zitten. General Electric heeft daarna ook andere zogenoemde Passport 20-motoren gecheckt, waar vergelijkbare schade werd gevonden.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat het om een ernstig incident, al landde het vliegtuig zonder verdere problemen. De fabrikant heeft het ontwerp inmiddels aangepast en is bezig de brandstofleidingen van motoren te vervangen.