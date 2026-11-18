BEIJING (ANP/RTR) - De maker van de langverwachte videogame Grand Theft Auto (GTA) VI heeft in aanloop naar de lancering op donderdag reclame voor het spel gemaakt op sociale media in China. Dat deed de Amerikaanse ontwikkelaar Rockstar Games ondanks dat het nooit officieel toestemming heeft gekregen voor verkoop in het Aziatische land.

Rockstar Games plaatste recent een video op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Daarin spoorde de ontwikkelaar gebruikers aan om GTA VI alvast te downloaden. Het account telt volgens persbureau Reuters zo'n 480.000 volgers.

De game met rovende criminelen lijkt volgens kenners het grootste commerciële succes in de gamesector ooit te worden. Volgens cijfers van onderzoeksbureau Sensor Tower zijn in de wereldwijde voorverkoop naar schatting al bijna 15,9 miljoen digitale kopieën van GTA VI verkocht, goed voor een omzet van ruim 1,5 miljard dollar.

GTA VI is straks te spelen op de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series X en S van Microsoft. De game wordt niet uitgebracht op een fysieke schijf.