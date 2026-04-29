Onenigheid vertraagt publicatie Belgisch inflatiecijfer met uren

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het Belgische inflatiecijfer over de maand april is woensdag met uren vertraging gepubliceerd vanwege onenigheid. De indexcommissie van het Belgische statistiekbureau Statbel kon het niet eens worden waarna de minister van Economie eraan te pas moest komen. Het gemiddelde prijspeil liep in april op naar 4 procent. De inflatie was een maand eerder nog gestegen tot 1,65 procent. Dat de inflatie verder oploopt is een gevolg van hogere energieprijzen.

De indexcommissie bestaat uit academici en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden. Iedere maand moeten zij het cijfer goedkeuren. De werkgevers gingen niet akkoord met het voorgestelde cijfer want zij stelden dat het cijfer harder oploopt dan mensen het echt merken. Volgens de werkgevers hebben veel gezinnen nog een vast contract en voelen ze de stijging van die energieprijzen "helemaal niet", zei topman Bart Buysse van werkgeversorganisatie Unizo tegen persbureau Belga.