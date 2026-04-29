Onenigheid vertraagt publicatie Belgisch inflatiecijfer met uren

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 20:29
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het Belgische inflatiecijfer over de maand april is woensdag met uren vertraging gepubliceerd vanwege onenigheid. De indexcommissie van het Belgische statistiekbureau Statbel kon het niet eens worden waarna de minister van Economie eraan te pas moest komen. Het gemiddelde prijspeil liep in april op naar 4 procent. De inflatie was een maand eerder nog gestegen tot 1,65 procent. Dat de inflatie verder oploopt is een gevolg van hogere energieprijzen.
De indexcommissie bestaat uit academici en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden. Iedere maand moeten zij het cijfer goedkeuren. De werkgevers gingen niet akkoord met het voorgestelde cijfer want zij stelden dat het cijfer harder oploopt dan mensen het echt merken. Volgens de werkgevers hebben veel gezinnen nog een vast contract en voelen ze de stijging van die energieprijzen "helemaal niet", zei topman Bart Buysse van werkgeversorganisatie Unizo tegen persbureau Belga.
Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

