Poetin stelt eendaagse wapenstilstand met Oekraïne voor op 9 mei

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 20:21
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft een eendaagse wapenstilstand voorgesteld met Oekraïne. Dat heeft hij volgens het Kremlin gezegd in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Het staakt-het-vuren zou moeten gelden op 9 mei, de Russische Dag van de Overwinning. Trump zou positief hebben gereageerd op het voorstel.
Op de feestdag viert Rusland de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat jaarlijks gepaard met een grote militaire parade door hoofdstad Moskou. Eerder op woensdag werd duidelijk dat de parade dit jaar is uitgekleed vanwege de oorlog met Oekraïne. Het risico op een aanval zou te groot zijn.
Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de Dag van de Overwinning. Oekraïne wees dat toen af, omdat het een wapenstilstand van minimaal dertig dagen wilde.
Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het voorstel.
