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Onlinebank Revolut gaat telefoonabonnementen aanbieden

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 6:00
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AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank Revolut gaat in Nederland telefoonabonnementen aanbieden. Klanten van de bank kunnen binnenkort vanuit hun bankapp een mobiel abonnement afsluiten voor data, bellen en sms'en. De bank is naar eigen zeggen de eerste financiële speler in Nederland die een volwaardige telecomdienst aanbiedt.
Revolut is maandag begonnen met het uitrollen van de nieuwe dienst, die tegen de zomer voor alle ruim anderhalf miljoen klanten in Nederland beschikbaar moet zijn. De onlinebank gaat twee verschillende abonnementen aanbieden. Het Britse fintechbedrijf werkt hiervoor samen met provider 1GLOBAL.
Een woordvoerder van Revolut licht toe dat het bedrijf in de telecomsector ruimte ziet voor "vernieuwing en meer flexibiliteit en transparantie". Klanten van Revolut konden al langer via de app een eSIM installeren en met die digitale simkaart een databundel kopen voor het gebruik van internet in het buitenland, iets wat concurrent bunq bijvoorbeeld ook aanbiedt. Volgens Revolut werkte dat goed, waarna de onlinebank zich nu ook richt op telefoneren en sms'en binnen Nederland.
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