Rutte ontkent frictie in NAVO over neerhalen Russen

BRUSSEL (ANP) - Er is geen onenigheid binnen de NAVO over de omgang met binnenvliegende Russische gevechtsvliegtuigen, bezweert NAVO-chef Mark Rutte. Ook Polen en andere pleitbezorgers van harder optreden tegen Rusland gaan volgens hem niet zomaar over tot het neerhalen van Russen.

De Poolse premier Donald Tusk en zijn buitenlandminister Radek Sikorski waarschuwden Rusland maandag gevechtsvliegtuigen "zonder discussie" uit de lucht te zullen schieten. Uit Tsjechië en Litouwen klonken soortgelijke dreigementen. Tusk tekende wel aan dat de andere NAVO-landen het daarmee eens zouden moeten zijn.

Rutte benadrukte dinsdag na spoedoverleg met de 32 lidstaten over nieuwe Russische luchtruimschendingen dat de alliantie niet zomaar het vuur opent op een binnengedrongen vliegtuig. "We zullen altijd beoordelen of het een onmiddellijk gevaar vormt." Dat is volgens hem ook de reden dat de drie MiG's die over Estland vlogen, de reden voor het spoedoverleg, niet zijn neergehaald.

Aanval

De VS, het veruit belangrijkste NAVO-land, slaan een nog afhoudender toon aan. "Ik denk niet dat iemand het heeft over het neerschieten van Russische vliegtuigen", zei de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio tegen CBS News. "Tenzij ze de aanval inzetten."

Diplomaten vragen ondertussen begrip voor het benarde gevoel van lidstaten die aan Rusland grenzen en de luchtruimschendingen zich steeds sneller zien opvolgen. Afzonderlijke NAVO-landen kunnen zich wat scherper uitdrukken, zegt een bron. Als de alliantie dat als geheel doet, kan de zaak snel escaleren. Rutte heeft Polen volgens een ingewijde niet tot de orde geroepen.

De NAVO hoeft minder met terugslaan te schermen als lidstaten al genoeg duidelijk maken dat het de alliantie ernst is, oppert een diplomaat.