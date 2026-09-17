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Onlinebank Revolut ontkent dat eisen zijn gesteld na fraudepoging

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 14:09
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Revolut heeft donderdag ontkend dat iemand rechtstreeks contact heeft gezocht met de onlinebank of eisen heeft gesteld vanwege de phishingaanval die onlangs bekend werd. Meerdere media, waaronder radiozender BNR, schreven woensdag dat de aanvallers eisen dat binnen 24 uur een bedrag van 3 miljoen dollar (zo'n 2,6 miljoen euro) wordt betaald. Anders zouden ze de buitgemaakte data verkopen.
Maandag meldde Revolut dat een "beperkt aantal" klanten door het lek is getroffen en dat zij daarover zijn geïnformeerd. Het gaat om 680 klanten, onder wie 36 Nederlanders. Volgens de bank gebruikte een onbevoegde partij het e-mailadres van "een legitieme overheidsinstantie" om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. Revolut stelde het e-mailadres "onmiddellijk" te hebben geblokkeerd en dat het geld van klanten en de systemen van de onlinebank niet zijn aangetast.
Revolut heeft wereldwijd ruim 80 miljoen klanten.
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