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Ierland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 14:13
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DUBLIN (ANP) - De Ierse omroep RTÉ heeft bekendgemaakt dat Ierland niet zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zal het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de vijf landen die het songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël.
"RTÉ bevestigt vandaag dat haar standpunt met betrekking tot deelname aan het Eurovisie Songfestival ongewijzigd blijft", deelt de omroep in een verklaring. "RTÉ is van mening dat de deelname van Ierland niet gerechtvaardigd kan worden gezien het afschuwelijke en aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar, die de levens van zoveel burgers in gevaar blijft brengen."
Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje, die de afgelopen editie allemaal niet meededen, in 2027 doen. In Nederland trok de AVROTROS zich al terug, maar kan eventueel nog een inzending volgen van een andere omroep.
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