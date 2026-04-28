Onlinebank Revolut opent allereerste fysieke vestiging

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 12:59
LONDEN (ANP) - Onlinebank Revolut, die ook actief is in Nederland, gaat voor het eerst een fysieke winkel openen. Deze vestiging komt in het Spaanse Barcelona. Daarmee wil de Britse rivaal van onder meer het Nederlandse bunq naar eigen zeggen directer in contact treden met consumenten.
Welke diensten de onderneming er precies wil aanbieden, is niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder wordt het in ieder geval "geen traditioneel bankkantoor".
Revolut spreekt van een pilotlocatie. Dat voor Barcelona is gekozen heeft onder meer te maken met het toerisme in de stad. Het is nog niet bekend wanneer de locatie precies opent.
Groei
Revolut groeit de laatste tijd hard. Vorig jaar verwelkomde Revolut wereldwijd 16 miljoen nieuwe particuliere klanten, een toename van 30 procent. In Nederland telt de bank volgens de laatste cijfers 1,5 miljoen particuliere klanten.
Traditionele banken hebben de voorbije jaren juist veel bankkantoren gesloten. Bunq is een volledig digitale bank en heeft geen fysieke vestigingen waar mensen naartoe kunnen voor bankzaken.
POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

European-GDPs-in-2026_WEB-1

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

