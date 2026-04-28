Onlinebank Revolut opent allereerste fysieke vestiging

LONDEN (ANP) - Onlinebank Revolut, die ook actief is in Nederland, gaat voor het eerst een fysieke winkel openen. Deze vestiging komt in het Spaanse Barcelona. Daarmee wil de Britse rivaal van onder meer het Nederlandse bunq naar eigen zeggen directer in contact treden met consumenten.

Welke diensten de onderneming er precies wil aanbieden, is niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder wordt het in ieder geval "geen traditioneel bankkantoor".

Revolut spreekt van een pilotlocatie. Dat voor Barcelona is gekozen heeft onder meer te maken met het toerisme in de stad. Het is nog niet bekend wanneer de locatie precies opent.

Groei

Revolut groeit de laatste tijd hard. Vorig jaar verwelkomde Revolut wereldwijd 16 miljoen nieuwe particuliere klanten, een toename van 30 procent. In Nederland telt de bank volgens de laatste cijfers 1,5 miljoen particuliere klanten.

Traditionele banken hebben de voorbije jaren juist veel bankkantoren gesloten. Bunq is een volledig digitale bank en heeft geen fysieke vestigingen waar mensen naartoe kunnen voor bankzaken.