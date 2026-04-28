Pakketbezorger UPS boekt minder winst na grote reorganisatie

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 13:09
ATLANTA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft in het eerste kwartaal van 2026 minder winst geboekt dan een jaar geleden. De winstdaling volgt op het besluit van UPS om het aantal leveringen voor grootste klant Amazon flink te verminderen. Een groot deel van de opdrachten van webwinkel Amazon zou namelijk niet winstgevend genoeg zijn.
Als onderdeel van het grote herstelplan schrapte het bedrijf in de afgelopen maanden meer dan 60.000 banen, vooral onder chauffeurs en pakketverwerkers, om kosten te besparen en de winstgevendheid te vergroten. UPS, dat ook in Nederland actief is, richt zich nu vooral op leveringen met hogere marges voor bedrijven in de gezondheidszorg en datacenters.
De aangepaste winst zakte met 28 procent. De kwartaalomzet van 's werelds grootste pakketbezorgbedrijf daalde met 1,6 procent tot 21,2 miljard dollar (ongeveer 18 miljard euro). De winst per aandeel en de omzet vielen hoger uit dan kenners hadden verwacht. Ook bevestigde UPS de omzetverwachting voor het hele jaar.
