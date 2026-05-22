Onlinewoonwinkel fonQ maakt doorstart onder Etrias

BOXTEL (ANP) - De failliete onlinewoonwinkel fonQ is weer actief onder de vleugels van de onlinegroep Etrias. Het platform, met een variëteit aan onlinespeciaalzaken onder zich, heeft zowel de handelsnaam als de webshop overgenomen.

Etrias ziet in fonQ een waardevolle aanvulling op haar portfolio. Met de overname wordt de woonwinkel opnieuw gepositioneerd, waarbij het assortiment selectiever wordt ingericht. Etrias onderzoekt of fonQ in andere Europese markten kan worden uitgebouwd.

FonQ werd in 2002 opgericht door ondernemer Patrick Kerssemakers. De onderneming maakte een aantal jaar deel uit van het concern achter onlinewarenhuis Wehkamp. Later ging fonQ weer zelfstandig verder. In 2024 nam fonQ Naduvi over. De oprichter van Naduvi, Itai Gross, werd ook topman van fonQ. In juli vorig jaar legde hij zijn functie neer. FonQ en Naduvi werden eind maart van dit jaar failliet verklaard.