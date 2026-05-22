Kabinet akkoord met handelsverbod goederen uit nederzettingen

DEN HAAG (ANP) - De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de maatregel die de handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte moet verbieden. Verder onderzoekt het kabinet nog of ook een verbod op diensten en investeringen mogelijk is.

De Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een nationaal importverbod uit de nederzettingen. Voor een Europees verbod is onder de lidstaten onvoldoende steun, hoewel het kabinet daar wel herhaaldelijk voor heeft gepleit. Een EU-brede boycot is veel effectiever en beter te handhaven in de vrije Europese markt.

"Er zijn grote zorgen over de situatie in deze gebieden. De uitbreiding van illegale nederzettingen en excessief geweld door kolonisten zorgen voor een steeds verder verslechterende situatie, waarbij een tweestatenoplossing steeds verder weg komt te liggen", aldus het kabinet.

Handhaafbaarheid

De handhaafbaarheid van de sanctie is wel een zorg. "Het kabinet heeft de doelmatigheid, doeltreffendheid, proportionaliteit, uitvoerbaarheid en regeldruk van de maatregel zorgvuldig gewogen. Desondanks is het aannemelijk dat de handhaving van de maatregelen tegen grenzen aan zal lopen", schrijven ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) aan de Kamer.

Om te zorgen dat de maatregel zo effectief mogelijk is, heeft Nederland samenwerking gezocht met andere lidstaten die een soortgelijk besluit hebben genomen. Zo kondigde België vorig jaar ook een importban op producten uit de nederzettingen aan.

Drie jaar

Met de maatregel wordt niet alleen de import, maar ook de (tussen)handel in goederen uit de nederzettingen verboden. Ook Nederlandse bedrijven in het buitenland moeten zich eraan houden en het wordt verboden om het verbod te omzeilen.

Het gaat alleen om een handelsverbod op goederen, omdat daarvoor in het Europees recht een "duidelijke grondslag" is. Die ontbreekt voor diensten en investeringen, aldus het kabinet.

Het verbod geldt voor drie jaar, tenzij het via wetgeving anders wordt geregeld. Het kabinet vraagt een spoedadvies van de Raad van State om de maatregel daarna zo snel mogelijk in te voeren.