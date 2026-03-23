OnlyFans-eigenaar Leonid Radvinsky (43) overleden

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De eigenaar van de populaire erotische filmpjessite OnlyFans, Leonid Radvinsky, is op 43-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat maakte het in Londen gevestigde moederbedrijf Fenix International maandag bekend. Radvinsky was eigenaar van Fenix International.

OnlyFans werd in 2016 opgericht door de Britse vader en zoon Guy en Tim Stokely. Radvinsky nam in 2018 een meerderheidsbelang in het platform. Hij werd geboren in de Oekraïense havenstad Odesa. Toen hij een kind was, verhuisde zijn familie naar het Amerikaanse Chicago. De meest recente verblijfplaats van Radvinsky zou Florida zijn geweest.

Eerder dit jaar werd nog door verschillende media gemeld dat OnlyFans gesprekken voerde met de investeringsmaatschappij Architect Capital over de verkoop van een meerderheidsbelang in het hoofdzakelijk op pornografie gerichte videoplatform. Daarbij zou het bedrijf worden gewaardeerd op zo'n 5,5 miljard dollar, inclusief schulden.