Trump: Iran wil dringend deal sluiten, mogelijk binnen 5 dagen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Iran wil dringend een deal sluiten en dat zou binnen vijf dagen of zelfs eerder kunnen gebeuren, zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen Fox Business. Trump maakte op Truth Social bekend dat Iran en de VS de afgelopen dagen in gesprek zijn geweest over een "volledige en totale oplossing" voor de oorlog in het Midden-Oosten. In afwachting daarvan pauzeren de VS vijf dagen de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten.

Volgens Trump vonden de meest recente gesprekken zondagavond plaats, tussen onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner en hun Iraanse tegenhangers.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat er gesproken is tussen de VS en Iran, schrijft het Iraanse persbureau Mehr. Volgens het ministerie wil Trump met zijn opmerkingen "de energieprijzen verlagen en tijd winnen om zijn militaire plannen uit te voeren".