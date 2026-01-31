ECONOMIE
Tientallen doden en gewonden bij Israëlische aanvallen op Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 13:06
anp310126093 1
RAFAH (ANP/AFP) - Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de stad Gaza en Khan Younis zijn volgens plaatselijke gezondheidsautoriteiten zaterdag zeker 25 doden gevallen, onder wie zeker zes kinderen, aldus de nieuwszender Al-Jazeera. Mahmoud Basal, een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming in de stad Gaza, meent dat de meeste slachtoffers van de bombardementen kinderen zijn. Hij zei dat onder meer een politiebureau in Gaza-Stad is gebombardeerd en raketten enorme schade en brand hebben veroorzaakt. Er zouden in Gaza voor zover bekend achttien doden zijn gevallen.
De Israëlische krant Haaretz meldt vooralsnog bijna twintig doden en bijna vijftig gewonden. Sinds 10 oktober is er een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas, maar Israël is doorgegaan met aanvallen waarbij sinds 1 oktober meer dan vijfhonderd doden zijn gevallen.
