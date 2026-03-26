Ons inkomen steeg in 2025 door hogere lonen

Nederlandse huishoudens hadden in 2025 gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door de stijging van de beloning van werknemers door hogere cao-lonen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld vorig jaar verder toe.

Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in 2025 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag in 2025 hoger dan in 2024. De totale beloning van werknemers groeide met 6,4 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,5 procent, terwijl de cao-lonen 5 procent hoger waren. Het gemengd inkomen lag 0,8 procent hoger.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 5,8 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met 5,6 procent toenam.