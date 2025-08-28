IATA pleit voor verhoging pensioenleeftijd internationale piloten

SEATTLE (ANP/RTR) - De pensioenleeftijd van internationale piloten moet worden verhoogd naar 67 jaar. Op die manier zijn er meer piloten beschikbaar om aan de grote vraag naar vliegreizen te voldoen. Daarvoor pleit de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Nu moeten internationale piloten op 65-jarige leeftijd stoppen met hun werk.

IATA, dat ongeveer 350 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, heeft een verzoek ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van de Verenigde Naties. In dat verzoek zet IATA uiteen dat er nog wel ten minste twee piloten per vlucht moeten zijn, waarvan één jonger dan 65 jaar als de andere boven die leeftijd is.

De organisatie zal het verzoek volgende maand behandelen. Grote vakbonden in de Verenigde Staten zijn tegen de verhoging vanwege zorgen over de veiligheid. In dat land mogen piloten vanaf 65 jaar ook geen binnenlandse vluchten meer uitvoeren.