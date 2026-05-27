Dementie kost samenleving tientallen miljarden volgens onderzoek

AMERSFOORT (ANP) - De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar opgelopen tot naar schatting 31,8 miljard euro. Dat concludeert zorgeconoom Robbert Huijsman van de Erasmus Universiteit in een onderzoek naar de impact van dementie in opdracht van Alzheimer Nederland. In de analyse zijn behalve de directe kosten voor bijvoorbeeld verpleeghuiszorg ook schattingen van de indirecte kosten meegenomen, zoals die van de inzet van mantelzorgers.

Volgens de betrokkenen is het voor het eerst dat een totaalbeeld wordt geschetst van de sociaal-maatschappelijke kosten van dementie. "Dit rapport maakt zichtbaar dat 'dementiekosten' veel breder zijn dan uitsluitend het zorgbudget", staat in het onderzoek.

Zo vangen gezinnen een deel van de rekening op als mantelzorgers minder betaald werk kunnen doen. "Soms raken ze zo zwaar belast dat zij zelf ziek worden, en daardoor moeten verzuimen", aldus het rapport. Werkgevers draaien voor die kosten op.