Ontwikkelaar zelfrijdende auto's Waymo haalt 16 miljard dollar op

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De ontwikkelaar van zelfsturende auto's Waymo heeft 16 miljard dollar (13,6 miljard euro) aan investeringen opgehaald. Daarmee is het dochterbedrijf van techconcern Alphabet, ook eigenaar van Google, in totaal 126 miljard dollar waard.

Waymo heeft een voorsprong genomen op concurrenten als Tesla en Amazon bij het op de weg zetten van autonoom rijdende auto's. Op dit moment biedt het bedrijf taxidiensten met zelfsturende auto's aan in zes Amerikaanse steden, terwijl de diensten van de andere bedrijven veel beperkter zijn. Met de nieuwe miljardeninvestering wil Waymo zijn diensten sneller uitbreiden, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

Alphabet droeg als meerderheidsaandeelhouder het meeste bij aan de nieuwe investering. Ook kwamen grote bedragen van investeerders Sequoia Capital, DST Global en Dragoneer Investment.