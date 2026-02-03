ECONOMIE
Opnieuw huishoudens Kyiv zonder verwarming na Russische aanvallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 9:39
KYIV (ANP/AFP) - In Kyiv zitten ruim 1100 huishoudens zonder verwarming door Russische aanvallen, meldt minister Oleksi Koeleba. Volgens president Volodymyr Zelensky hebben de Russen afgelopen nacht zeventig raketten en 450 drones gebruikt om energiefaciliteiten aan te vallen.
Het uitvallen van de verwarming raakt de Oekraïners extra hard omdat het land al weken te maken heeft met zeer lage winterse temperaturen. Afgelopen nacht was het -20 graden en overdag lijkt het niet warmer te worden dan -12.
De aanvallen van afgelopen nacht waren verspreid over meerdere regio's. Volgens Zelensky is er schade aan onder meer woonblokken en een kleuterschool. Negen mensen raakten gewond.
"Misbruik maken van de koudste winterdagen om mensen te terroriseren is voor Rusland belangrijker dan diplomatie", schrijft Zelensky. Hij roept zijn bondgenoten op tot de levering van meer luchtafweer. "Moskou kiest nu voor terreur en escalatie, en daarom is maximale druk noodzakelijk."
