Ontwikkelaars: nieuwbouw heeft weinig aan nieuw stikstofplan

DEN HAAG (ANP) - De nieuwbouwsector heeft weinig aan de versoepelde regels voor stikstofuitstoot bij verduurzamingsprojecten, die het demissionaire kabinet maandag naar buiten bracht. Dit meldt jurist Nicolette Zandvliet van NEPROM, de brancheorganisatie van projectontwikkelaars.

Volgens het plan moet een nieuwe natuurvergunning niet meer nodig zijn voor verduurzamingsprojecten waarbij de stikstofuitstoot met minstens 30 procent daalt. De functie moet daarbij wel hetzelfde blijven, zonder uitbreiding. Bij de bouwwerkzaamheden mag de stikstofuitstoot drie jaar lang flink hoger zijn, daarna moet die permanent omlaag. De maatregel zou niet gelden voor het ombouwen van oude kantoren tot woningen.

Nieuwbouw valt volgens Zandvliet meestal ook niet onder de vrijstelling. "Nieuwbouw is zonder gasaansluiting en vaak al stikstofarm", licht ze toe. Ze voegt eraan toe dat dit soort projecten ook last hebben van ingewikkeld beleid en bezwaarprocedures.

Verduurzaming

Zandvliet verwacht dat het plan "her en der" zeker verlichting kan brengen, vooral bij verduurzamingen die tot minder stikstofuitstoot leiden. "Denk bijvoorbeeld aan isolatie of technische verduurzaming van een bestaand gebouw."

Koepelorganisatie Bouwend Nederland becijferde eerder dit jaar dat de bouw van 244.000 nieuwe huizen tot 2030 wordt bedreigd door de stikstofproblematiek. De directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelde begin dit jaar dat de bouw van maximaal 10.000 nieuwe huizen extra vertraging kan oplopen. Beide organisaties wezen daarbij op een uitspraak van de Raad van State uit december. De hoogste bestuursrechter oordeelde toen dat bij bouwprojecten niet zomaar geschoven mag worden met beschikbare stikstofruimte zonder eerst een vergunning aan te vragen.