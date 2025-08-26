ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gezant VS: Libanon komt met plan voor ontwapening Hezbollah

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 12:11
anp260825109 1
BEIROET (ANP/RTR) - Libanon komt op 31 augustus met een plan over hoe het Hezbollah wil overtuigen zich te ontwapenen. De Amerikaanse gezant voor Libanon en Syrië, Thomas Barrack, meldt dat na overleg met de Libanese president Joseph Aoun.
Libanon is volgens hem niet van plan om Hezbollah met militair ingrijpen te ontwapenen. Het leger en de regering zouden praten over hoe ze de Libanese militante beweging ervan kunnen overtuigen hun wapens op te geven.
Hezbollah stelt dat ontwapening niet mogelijk is totdat Israël stopt met zijn aanvallen op Libanon en zich terugtrekt uit Zuid-Libanon.
Barrack verklaarde ook dat Israël na ontvangst van het Libanese plan met een tegenvoorstel zal komen. Israël zei maandag dat het zijn troepen uit Libanon geleidelijk terugtrekt als het Libanese regeringsleger Hezbollah ontwapent.
Vorig artikel

Ontwikkelaars: nieuwbouw heeft weinig aan nieuw stikstofplan

Volgend artikel

Vliegtuig Defensie dat voedsel afwierp in Gaza al terug

POPULAIR NIEUWS

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

Schermafbeelding 2025-08-25 144327

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast