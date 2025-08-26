Gezant VS: Libanon komt met plan voor ontwapening Hezbollah

BEIROET (ANP/RTR) - Libanon komt op 31 augustus met een plan over hoe het Hezbollah wil overtuigen zich te ontwapenen. De Amerikaanse gezant voor Libanon en Syrië, Thomas Barrack, meldt dat na overleg met de Libanese president Joseph Aoun.

Libanon is volgens hem niet van plan om Hezbollah met militair ingrijpen te ontwapenen. Het leger en de regering zouden praten over hoe ze de Libanese militante beweging ervan kunnen overtuigen hun wapens op te geven.

Hezbollah stelt dat ontwapening niet mogelijk is totdat Israël stopt met zijn aanvallen op Libanon en zich terugtrekt uit Zuid-Libanon.

Barrack verklaarde ook dat Israël na ontvangst van het Libanese plan met een tegenvoorstel zal komen. Israël zei maandag dat het zijn troepen uit Libanon geleidelijk terugtrekt als het Libanese regeringsleger Hezbollah ontwapent.