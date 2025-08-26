Waarom jongeren zoveel prestatiedruk ervaren: "Allang niet meer leukste tijd van je leven"

Jong zijn is tegenwoordig niet meer vrij zijn, rondfladderen of genieten van het leven. Integendeel, ruim 60 procent van de jeugd voelt regelmatig of vaak prestatiedruk, vooral als ze met school of studie bezig zijn.

De helft van de 3000 ondervraagden tussen de 12 en 29 jaar voelt zich daardoor onzeker en gestrest. Ook zijn ze gefrustreerd, moe en bang om het niet goed te doen.

Driekwart van de jongeren uit het onderzoek van State of Youth NL zegt dat ze zichzelf die druk opleggen. Met name de jeugd tussen de 18 en 24 jaar voelt veel druk en meisjes vaker dan jongens.

KidsRights, die het initiatief nam voor het onderzoek, vindt dat de druk op jonge mensen omlaag moet. "Presteren is prima. Maar prestatiedruk mag er niet toe leiden dat jongeren hieronder gebukt gaan en zelfs uitvallen. Dat is wel wat we zien gebeuren en dat is ernstig”, zegt voorzitter Marc Dullaert van KidsRights tegen Metro.

De club wil in gesprek met beleidsmakers en jongeren zelf. "De boodschap is: je leven is niet pas geslaagd als alles perfect gaat, met hoge cijfers, een druk sociaal leven, een succesvolle carrière en een relatie. Succesvol zijn betekent niet altijd het hoogste niveau nastreven. Je mag groeien, twijfelen en fouten maken. Dat is geen teken van falen, maar van ontwikkeling”, stelt KidsRights.

Ruimte om fouten te maken

Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, vult aan dat de prestatiedruk onder jongeren in twintig jaar tijd is verdrievoudigd. "Als samenleving vragen we vaak veel van hen, maar vergeten we dat rust en herstel net zo belangrijk zijn om te kunnen leren en groeien. Jongeren geven zelf aan wat ze nodig hebben: ruimte om fouten te maken en steun om niet altijd perfect te hoeven zijn. Een belangrijke boodschap die we serieus moeten nemen.”

Voorzitter Lotte Prins van de Nationale Jeugdraad zegt nog tot besluit: "In een wereld waar je als jongere moet voldoen aan een totaalpakket van torenhoge verwachtingen zijn je jongere jaren allang niet meer de leukste jaren van je leven. Het is tijd om prestatiedruk écht als probleem te erkennen in plaats van weg te stoppen en er met elkaar wat aan te doen.”