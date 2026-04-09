Ontwikkelingsbank investeert 5 miljard in herstel Midden-Oosten

LONDEN (ANP/AFP) - De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) investeert dit jaar 5 miljard euro in het herstel van landen die getroffen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten. Daarbij gaat het om Irak, Jordanië, Libanon, de Westelijke Jordaanoever en Gaza "en geraakte buureconomieën" als Egypte, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan.

De EBWO, met hoofdkantoor in Londen, werd opgericht in 1991 om voormalige communistische landen uit het Oostblok te helpen vrije-markteconomieën te worden. Later werd het werkveld uitgebreid naar het Midden-Oosten en Afrika.

Volgens de organisatie zijn de economische en sociale gevolgen van de Iranoorlog al voelbaar in veel van de economieën waar de bank actief is. Niet alleen zijn handelsroutes en de olie- en gasindustrie verstoord, ook het vertrouwen van investeerders lijkt afgenomen.

De EBWO wil zijn middelen inzetten om de toegang tot banen, financiering en essentiële diensten veilig te stellen. Donderdag heeft de organisatie meteen een project goedgekeurd ter ondersteuning van retail in Libanon.