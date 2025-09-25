Burgemeester noemt ongeregeldheden Hoofddorp onacceptabel

HOOFDDORP (ANP) - Het is onacceptabel dat een groep jongeren woensdagavond een demonstratie tegen een azc wilde verstoren en daarbij agressief optrad tegen de politie. Dat zegt burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer donderdagochtend in een schriftelijke verklaring. De politie meldde dat tegendemonstranten vuurwerk en stenen gooiden naar mensen die tegen het azc demonstreerden. Zeven mensen zijn aangehouden.

Schuurmans zegt zich grote zorgen te maken. "Het is ernstig dat in een gemeente waar inwoners in goede harmonie met elkaar proberen te leven, ongeacht afkomst of geloof, een demonstratie zo gewelddadig wordt verstoord." De burgemeester zegt dat de groep jongeren daarna naar het winkelcentrum trok. Daar hebben ze vernielingen aangericht en een winkel geplunderd.

Bij de demonstratie tegen het azc heeft een van de betogers een koran verbrand. Schuurmans ziet dat veel mensen "écht geraakt" waren hierdoor. "Maar deze rellen hadden daar niets mee te maken", zegt ze.