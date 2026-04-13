Noorwegen heropent 15 jaar na aanslag Breivik regeringsgebouwen

OSLO (ANP/DPA/RTR) - De Noorse regering heeft na vijftien jaar weer de eerste gebouwen in gebruik genomen die werden beschadigd bij de bomaanslag van Anders Breivik. Premier Jonas Gahr Støre heeft de gebouwen in het Regjeringskvartalet (het regeringskwartier) van Oslo officieel geopend.

Breivik liet op 22 juli 2011 een autobom afgaan voor het gebouw dat onder meer het kantoor van de premier en het ministerie van Justitie huisvestte. Daarbij kwamen acht mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Daarna schoot hij 69 mensen, vooral jongeren, dood op het eiland Utøya.

"We hebben in ballingschap gezeten", zei Gahr Støre bij de heropening, die live werd uitgezonden op televisie. Tien ministeries moesten tijdelijk ergens anders in de stad worden ondergebracht. Zes daarvan zijn maandag weer teruggekeerd, na uitvoerige renovaties in de gebouwen. Ook Gahr Støre toonde zijn vernieuwde kantoor. De andere vier ministeries kunnen naar verwachting pas in 2029 weer naar de gebouwen terug.