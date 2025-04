Koning benadrukt samenwerking met Oman in speech bij staatsbanket

AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander is in zijn toespraak bij het staatsbanket ter ere van het inkomende staatsbezoek van Oman uitgebreid ingegaan op de jarenlange samenwerking tussen beide landen. In de Burgerzaal in het Koninklijk Paleis in Amsterdam blikte hij terug op de maritieme banden die vierhonderd jaar geleden zijn ontstaan en keek vooruit naar nieuwe kansen en partnerschap.

Bij aanvang van de toespraak zei de koning verheugd te zijn om voor het eerst een staatshoofd van Oman te mogen ontvangen voor een staatsbezoek. Hij benoemde ook de "warme, persoonlijke band" die er is met sultan Haitham bin Tarik en zijn familie.

De koning ging daarna verder in op de zakelijke banden tussen Nederland en Oman. Hij zei er "trots" op te zijn dat Nederland een rol kan spelen bij de toekomstplannen van Oman, vastgelegd in Oman Vision 2040. Ook ziet hij kansen voor Nederland in de transitie naar groene energie. "Wat zou het fantastisch zijn als in de toekomst schone energie in de vorm van groene waterstof vanuit Oman via Nederland naar Europa zou stromen."