Onzekerheid over Iranoorlog duwt Wall Street richting verlies

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen gesloten. Beleggers zochten naar aanwijzingen over de mogelijke duur van de gevechten in Iran en de Golfregio, maar de onzekerheid overheerste.

De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 6556,37 punten. Tijdens de handelssessie schommelde de graadmeter tussen winst en verlies. De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 46.124,06 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,8 procent lager op 21.761,89.

De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,6 procent tot 103,49 dollar. Maandag daalden de olieprijzen nog nadat de Amerikaanse president Trump had gezegd aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten te pauzeren.

Hij benadrukte een dag later dat de VS in gesprek zijn met Iran over een deal. Hij beweerde ook dat Iran "een cadeau" had gegeven als teken van goede wil, dat te maken had met de energietoevoer. Tegelijkertijd lekte via zakenkrant The Wall Street Journal uit dat de Amerikaanse regering 3000 militairen extra naar het Midden-Oosten stuurt.