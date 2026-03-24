Trump meldt mysterieus Iraans 'cadeau' rond Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat hij een "heel groot cadeau" van Iran heeft gekregen. Hij wilde niet zeggen wat het precies was, maar het zou te maken hebben met de Straat van Hormuz en olie en gas.

"Ze hebben gisteren iets gedaan wat echt geweldig was", zei Trump tegen journalisten in het Witte Huis. "Ze gaven ons een cadeau en dat is vandaag gearriveerd." Het geschenk zou volgens Trump een "enorme hoeveelheid geld" waard zijn.

De Straat van Hormuz is zeer belangrijk voor de wereldwijde oliehandel, maar Iran sloot de zeestraat af na het begin van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het land.

Trump meldde maandag dat de Amerikanen in gesprek zijn met een hooggeplaatst figuur in Iran, maar het is onduidelijk met wie. De Amerikaanse president zei het mysterieuze cadeau in elk geval te zien als een teken dat ze met de juiste mensen onderhandelen. Vanuit Iran werd ontkend dat er gesprekken gaande waren.