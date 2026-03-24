ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump meldt mysterieus Iraans 'cadeau' rond Straat van Hormuz

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 21:55
anp240326213 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat hij een "heel groot cadeau" van Iran heeft gekregen. Hij wilde niet zeggen wat het precies was, maar het zou te maken hebben met de Straat van Hormuz en olie en gas.
"Ze hebben gisteren iets gedaan wat echt geweldig was", zei Trump tegen journalisten in het Witte Huis. "Ze gaven ons een cadeau en dat is vandaag gearriveerd." Het geschenk zou volgens Trump een "enorme hoeveelheid geld" waard zijn.
De Straat van Hormuz is zeer belangrijk voor de wereldwijde oliehandel, maar Iran sloot de zeestraat af na het begin van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het land.
Trump meldde maandag dat de Amerikanen in gesprek zijn met een hooggeplaatst figuur in Iran, maar het is onduidelijk met wie. De Amerikaanse president zei het mysterieuze cadeau in elk geval te zien als een teken dat ze met de juiste mensen onderhandelen. Vanuit Iran werd ontkend dat er gesprekken gaande waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

Kritiek zwelt aan: Rutte is geen NAVO‑chef, maar Trumps campagnemanager

183667311_m

Intelligente mensen zijn vaker links (maar er zit een addertje onder het gras)

8c567848-7b54-4416-8958-813352aad6ea

Financial Times: Kan Trump een deal sluiten met Iran?

ANP-423410812

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

shutterstock-2283974749-6739b9102f830

Laat jij je afschepen in je relatie? Dit zijn 3 duidelijke rode vlaggen

anp230326209 1

Het 'Mona-effect'? Woningcorporaties bouwden in 2025 meeste huizen in jaren

Loading