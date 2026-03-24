ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran laat 'niet-vijandige' schepen Straat van Hormuz passeren

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 21:07
anp240326207 1
TEHERAN (ANP) - Iran zegt "niet-vijandige" schepen door te laten op de Straat van Hormuz. Dat meldt de Financial Times op basis van een brief die Teheran gestuurd heeft naar leden van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN.
Iran heeft de belangrijke zeestraat zo goed als afgesloten, nadat Israël en de Verenigde Staten ruim drie weken geleden begonnen met een oorlog tegen Iran. Ongeveer een vijfde van alle olie die wereldwijd verscheept wordt, moet via de Straat van Hormuz. Na de afsluiting steeg de olieprijs flink.
Teheran spreekt in de brief van "noodzakelijke en proportionele maatregelen" om te voorkomen dat de VS en Israël gebruik konden maken van de zeestraat. Niet alleen schepen met een Israëlische of Amerikaanse link worden nog altijd geweigerd, ook schepen die banden hebben met de bondgenoten van die twee landen mogen van Iran niet doorvaren.
Eerder hebben de Iraniërs al wel enkele schepen doorgelaten, onder meer uit Turkije en India.
loading

POPULAIR NIEUWS

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

Kritiek zwelt aan: Rutte is geen NAVO‑chef, maar Trumps campagnemanager

183667311_m

Intelligente mensen zijn vaker links (maar er zit een addertje onder het gras)

8c567848-7b54-4416-8958-813352aad6ea

Financial Times: Kan Trump een deal sluiten met Iran?

shutterstock-2283974749-6739b9102f830

Laat jij je afschepen in je relatie? Dit zijn 3 duidelijke rode vlaggen

anp230326209 1

Het 'Mona-effect'? Woningcorporaties bouwden in 2025 meeste huizen in jaren

ANP-423410812

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

Loading