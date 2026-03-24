Iran laat 'niet-vijandige' schepen Straat van Hormuz passeren

TEHERAN (ANP) - Iran zegt "niet-vijandige" schepen door te laten op de Straat van Hormuz. Dat meldt de Financial Times op basis van een brief die Teheran gestuurd heeft naar leden van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN.

Iran heeft de belangrijke zeestraat zo goed als afgesloten, nadat Israël en de Verenigde Staten ruim drie weken geleden begonnen met een oorlog tegen Iran. Ongeveer een vijfde van alle olie die wereldwijd verscheept wordt, moet via de Straat van Hormuz. Na de afsluiting steeg de olieprijs flink.

Teheran spreekt in de brief van "noodzakelijke en proportionele maatregelen" om te voorkomen dat de VS en Israël gebruik konden maken van de zeestraat. Niet alleen schepen met een Israëlische of Amerikaanse link worden nog altijd geweigerd, ook schepen die banden hebben met de bondgenoten van die twee landen mogen van Iran niet doorvaren.

Eerder hebben de Iraniërs al wel enkele schepen doorgelaten, onder meer uit Turkije en India.