ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Corendon en Transavia hekelen hoge Nederlandse vliegtaks

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 15:33
anp260826129 1
AMSTERDAM (ANP) - Ook Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. "Die ligt straks veel hoger dan in de landen om ons heen. Dat verschil is niet meer uit te leggen. De overheid behandelt de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe", zegt een woordvoerster van Corendon.
Een dag eerder haalde de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair fel uit naar het kabinet-Jetten vanwege het "volledige falen" om iets te doen aan de "schadelijke" Nederlandse vliegtaks. De maatschappij zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang deze "nep-groene belasting" niet wordt afgeschaft.
Volgens Corendon worden vooral "gewone mensen die het hele jaar sparen voor één of twee weken vakantie" hard geraakt door de hoge vliegbelasting. "We zien nu al dat Nederlanders vaker kiezen voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Daarom vliegen we vanaf december rechtstreeks van Düsseldorf naar Curaçao, en breiden we ons aanbod vakantie vanaf die luchthaven uit."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2053534229

Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

235801325_m

Als de wereld vergaat, is dit volgens wetenschappers de veiligste plek op aarde

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

Loading