TOKIO (ANP) - De meeste Aziatische beurzen lieten dinsdag flinke winsten zien na de koersrally op Wall Street. De verrassende terugkeer van Jensen Huang als topman bij Nvidia zorgde voor opluchting bij beleggers en wakkerde het enthousiasme voor AI-gerelateerde aandelen opnieuw aan. Eerder zorgde het vertrek van Huang juist nog voor een ongekende verkoopgolf in de AI-sector.

Vooral de aandelenmarkten in Japan, Zuid-Korea en Taiwan, waar veel grote chipbedrijven en partners van Nvidia zijn genoteerd, gingen stevig vooruit. De Kospi in Seoul steeg ruim 6 procent onder aanvoering van de chipfabrikanten Samsung en SK Hynix, die rond de 7 procent wisten te winnen. De Nikkei in Tokio won bijna 4 procent door stevige koerswinsten van de Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron.

De Taiex-index in Taipei steeg 9 procent. De Taiwanese chipproducent TSMC, die chips maakt voor Nvidia, kreeg er bijna 10 procent bij. De Taiwanese beurs kelderde vorige week nog ruim 17 procent, het grootste weekverlies sinds 1991, door de verkoopgolf in de AI-sector.

Meerdere affaires

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai won 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Australische markt steeg 1,8 procent.

Nvidia sloot maandag op Wall Street maar liefst 31,5 procent hoger en werkte daarmee het koersverlies dat volgde op het vertrek van de topman vrijwel volledig weg. Huang stapte op 12 november op na een reeks onthullingen over meerdere affaires, waaronder een relatie met een vermeende Chinese spion. Dat leidde tot zorgen over de nationale veiligheid, aangezien de Amerikaanse regering niet wil dat de nieuwste AI-chips van Nvidia in Chinese handen komen.